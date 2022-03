Comment éviter de mauvaises surprises sur une facture médicale ?

Lors d’une hospitalisation, plusieurs choses peuvent influencer le montant de votre facture. Si vous y faites attention, vous pourrez éviter une mauvaise surprise. Le point avec Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

La première distinction à faire est la différence entre médecin conventionné et non-conventionné. Les médecins conventionnés respectent les tarifs officiels fixés par l'INAMI ; vous payez le ticket modérateur et le reste vous est remboursé par votre mutuelle. Alors que les médecins non-conventionnés fixent eux-mêmes leur tarif donc en plus du ticket modérateur, vous payez des suppléments d'honoraires différents d'un médecin à l'autre. En théorie, il faut informer clairement et au préalable le patient de son statut de médecin conventionné ou non, souligne Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

Avant d'ajouter que le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke, veut s'attaquer aux suppléments d'honoraires dans les hôpitaux "parce qu'on voit aujourd'hui que dans certains cas, ce supplément peut être excessivement élevé - en particulier à Bruxelles - ce qui pose question. On voit aussi que des assureurs commencent à limiter leur plafond d'intervention. Donc cette réforme est attendue et souhaitée depuis très longtemps pour un plafonnement et au fur et à mesure, une suppression de ces suppléments. On a déjà avancé car ces suppléments ne peuvent plus être exigés en chambre commune, c'était déjà une première étape."

La transparence fait encore défaut

Théoriquement, pour pouvoir appliquer des suppléments, il faut en avoir informé les patients au préalable ; du statut et du tarif. Cependant, plusieurs enquêtes ont été menées sur le sujet au sein de Test Achats : "On voyait par exemple que chez les dentistes, 70% des sondés s'estiment mal informés des frais et seuls 39% savaient si leur dentiste était conventionné ou non... Donc il y a encore beaucoup de travail !" souligne Julie Frère.