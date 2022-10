Comment évaluer la qualité de votre sommeil ?

Il suffit de vous poser 3 questions pour évaluer la qualité de votre sommeil et voir si vous avez des nuits de qualité et réparatrice.

Est-ce que vous vous endormez en 15 minutes ?

Si la réponse est oui, c’est super, vous avez déjà 1 point de gagné. Il faut s’endormir en plus ou moins 15 minutes, c’est le temps d’endormissement normal. S’endormir en moins de 15 minutes n’est pas bon, cela prouve que vous êtes épuisé. Mettre des heures à s’endormir perturbe le cycle du sommeil.

Quelles sont les solutions pour s’endormir plus facilement ?

Si vous ne vous endormez pas facilement, regardez si vous avez bu du café, du thé ou une boisson énergisante dans les 10 heures avant de dormir. On ne s’en rend pas compte, mais la caféine peut agir longtemps. Analysez aussi le repas que vous avez mangé les jours où vous ne dormez pas bien. Souvent après un cheese and wine ou une raclette, votre corps digère plus difficilement et cela peut poser problème pour s’endormir.

Pensez à mettre vos tracas de côté et videz-vous la tête. Apprenez à lâcher prise et à faire 5 minutes de méditation ou de relaxation avant de dormir.