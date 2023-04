Comment être en forme en chouchoutant nos hormones ?

La mélatonine est l’antagoniste du cortisol car elle s’active quand on ferme les yeux. Sa fenêtre temporelle est entre 22 heures et 23 heures.



Pour la chouchouter :



Règle n°1 : Se coucher à cette tranche horaire dans une pièce noire.

Règle n°2 : Après 16 heures, des micros siestes de maximum quinze minutes sinon on active la mélatonine à un moment où elle n’est pas mature. Entre 13 heures et 16 heures quand le cortisol est faible, les siestes sont récupératrices.

Règle n°3 : S’assurer que le reste de la chaîne hormonale est adéquat (voir les gestes conseillés précédemment) pour s’assurer un bon sommeil. La qualité de notre nuit dépend du matin et de toute la chaîne hormonale qui la précède.

Règle n°4 : Ne pas prendre de douche chaude avant d’aller dormir car la chaleur redynamise le cortisol. Et pour ceux qui ont des problèmes d’endormissement, pas de sport en soirée.

D’autres hormones nommées les gabas aident à la récupération. " On les vérifie via une prise de sang. Elles sont typiques du profil de gens qui ont l’impression d’avoir plus ou moins bien dormi mais au réveil, ils se sentent fatigués ".

Pour clôturer cette chronique, Cathy Assenheim apporte d’autres informations très détaillées concernant les troubles du sommeil et l’heure du réveil.

Un dernier conseil : En cas de pathologies, ne jouons pas les apprentis chimiste. L’ajout d’hormones doit être surveillé et contrôlée par un médecin.

