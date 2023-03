Comment établir son budget pour mettre du beurre dans ses épinards ?

Dans cet épisode de Du Beurre dans les Épinards, on reprend les choses en main et on réalise son budget pour ne plus être dépassé·es par la vie adulte. Mais avant ça, on analyse ce qu'il faut prendre en compte dans ce budget, les charges mensuelles, les charges annuelles, prévoir une épargne pour les imprévus… Avec tout ça, on peut s'asseoir et choisir sa méthode pour suivre son budget. Il en existe différentes qui s'adapteront plus ou moins en fonction des modes de vie : la classique méthode du tableur, les applications ou encore la méthode des enveloppes. Je te détaille tout ça.

La méthode la plus classique, comme le détaille Aurélie dans l'épisode, c'est celle de la feuille de calcul ou simplement la feuille de papier dans laquelle on liste toutes nos dépenses par catégories (loyer, courses, abonnements, voitures, assurance…). Sur le site de la plateforme du surendettement, il y a plusieurs ressources utiles pour s'y mettre et notamment un outil de calcul tout fait. Sur le site du GILS, il existe aussi une feuille de calcul pré-faite afin de se lancer. De manière générale, le GILS est également un très bon endroit pour trouver des infos utiles afin de gérer son budget et son argent.

Il existe également un grand nombre d'applications qui permettent de gérer son budget depuis son téléphone comme Wallet, Gestion budget - dépenses ou encore Fast Budget – Dépenses. À vous de trouver l'application qui vous conviendra la mieux !

Sinon, comme je t'en parle dans l'épisode, il y a la méthode des enveloppes. Cette dernière permet de contrôler ses dépenses au centime près. Le principe est simple : plutôt que de se fier à une somme d'argent disponible sur un compte bancaire, il s'agit de mettre en place un système d'enveloppes physiques, chacune dédiée à une catégorie de dépenses.

Concrètement, chaque mois, on retire le liquide nécessaire pour couvrir les dépenses mensuelles. Il s'agit ensuite de répartir cet argent dans différentes enveloppes dédiées chacune à un poste de dépenses comme les courses, l'essence, l'électricité, le gaz, les sorties, le loyer… Quand l'enveloppe est vide, elle est vide. Le but est de ne pas dépenser plus que ce que chacune contient, raison pour laquelle il faut fixer des montants réalistes et de ne pas céder à la tentation de les modifier en cours de mois. Et si par chance, on parvient à dépenser moins, l'argent économisé peut être mis de côté pour constituer une épargne.