Comment et pourquoi nos voitures ont perdu des couleurs en 50 ans (grand format)

"Voiture jaune !" Peut-être avez-vous déjà joué à ce jeu étant enfant lors de longs trajets en voiture : le premier qui aperçoit une voiture jaune canari, poussin ou citron – peu importe pourvu que ça soit jaune – gagne un point. Mais, avec les années, ce jeu devient de plus en plus complexe. Quand on se promène dans les rues, on a presque l’impression que les conducteurs ont laissé tomber les couleurs voyantes. Les carrosseries vert pomme ou orange des années 70 ont laissé la place à des voitures grises, noires ou blanches. Dans le meilleur des cas, un rouge ou un bleu semble s’être glissé entre deux bandes de circulation.

Alors, simple impression ou vérité ? Cette perte de couleurs du parc automobile belge a-t-elle une raison ? La rédaction de Décrypte a enquêté et vous propose des chiffres inédits ainsi que des explications techniques. Bienvenue dans la palette de couleurs automobile de 2023.

Première question : notre parc automobile est-il vraiment devenu plus sombre au fil des années ? Renseignement pris, la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules ne peut pas nous éclairer faute de statistiques fiables sur le sujet. Explication : "Il existe effectivement un code pour la couleur lors de l’immatriculation, mais ce code n’est pas obligatoire. Aussi, certaines personnes n’inscrivent rien, ou de manière erronée : une voiture noire peut avoir des reflets bleus ou verts par exemple, ce sont donc des intitulés spécifiques mais les gens indiquent seulement 'noir'".

Pour avoir une idée du marché il faudra donc se retrousser les manches. Nous avons mené une petite expérience qui n’a pas valeur de sondage mais qui permet d’éclairer le sujet…

Qu’en est-il sur le marché belge en particulier ? Le site Gocar nous a transmis une analyse pour le moins parlante : le graphique ci-dessous reprend un échantillon de 180.000 véhicules actuellement en vente sur différentes plateformes de petites annonces, ainsi que sur les sites de gros importateurs ou de constructeurs. Leur point commun : ils ont été immatriculés pour la première fois après 1970. " C’est comme si j’avais devant moi tout le marché et que je prenais un polaroïd de tous les véhicules en vente vendus, reclassés par leur année de première immatriculation ", résume Marc Gros, product manager pour Gocar Data.

Et que voit-on sur ce graphique ? Les années 70 ont fait la part belle aux carrosseries orange, jaunes, vertes, rouges ou bleues (en tout cas ce sont celles-là que les amateurs de voitures anciennes ont choisir de garder). Ensuite, " il y a vraiment un appauvrissement de la palette au fur et à mesure du temps qui passe ", observe ce fin connaisseur du secteur. Et d’évoquer avec nostalgie la " Renault douze orange fluo de [son] père quand [il] avai [t] quatre ou cinq ans ". Marc Gros sourit : " Je pense qu’on lui jetterait des cailloux s’il se promenait avec ça en rue maintenant… mais il en parle encore 40 ans plus tard. "

Il y a encore de la couleur, mais…

Pas une seule pointe d’orange et encore moins de jaune dans cette concession KIA en bord de Nationale 4 à l’entrée de Wavre. Par contre il y a bien du vert qualifié de " militaire " par les vendeurs. Et aussi du bleu " pétant " comme sur cette Kia Stonic dont le pare-brise est barré d’un écriteau " Trop tard " pour indiquer qu’elle est vendue. Pour Anthony, l’un des vendeurs, c’est " l’effet showroom ". " Si vous voulez vendre cette couleur-là, il faut l’exposer. Sur échantillon, ça ne parle pas au client. Un rouge bordeaux c’est la même chose. Il y a tellement de nuances que le client doit voir cette couleur-là pour dire : " ça me plaît, je vais l’acheter " ", analyse-t-il.

Les gens pensent à la revente

Il y a les clients qu’on séduit d’un coup d’œil et puis il y a les pragmatiques, tempère son collègue Christophe. D’un ton expert, il l’affirme : " Les gros véhicules de couleur, ça ne se vend pas. Les gens veulent des couleurs faciles, passe-partout, ils pensent à la revente. Il faut aussi des couleurs similaires sur les chaines de production. Si on a cinquante possibilités, ça ne va pas. "

Et puis " une jaune… va-t-en après trouver l’amateur qui va la reprendre… D’accord pour lers voitures sportives il faut être vu. Mais la voiture courante du peuple doit être classique ". Les deux vendeurs balayent le showroom des yeux : " Et ici, on est comme tout le monde, on est couleur classique. "

Pourtant, on voit encore des véhicules avec des teintes vives. Celles-ci sont en fait des choix calculés des constructeurs. " Vous avez souvent ce qu’on appelle des couleurs de lancement. Ce sont des couleurs qui sont uniques à un certain modèle qui va mettre plus la carrosserie de la voiture en évidence ", explique Bastien Van Den Moortel, porte-parole de Mercedes-Benz. Ces teintes sortent du lot et sont parfois proposées sans supplément. Anthony de chez Kia évoque le cas d’une Opel Moka verte il y a quelques années. " C’était la couleur de lancement. Le client ne payait pas de supplément pour cette couleur-là. "

Même mécanique chez Peugeot. " Pour les derniers lancements, la teinte de série gratuite est généralement une couleur ", confirme Caroline Struys, product manager chez Peugeot. Elle ajoute malgré tout que " ces dix dernières années, les teintes les plus populaires sont : gris clair, gris foncé, noir et blanc malgré le fait que des teintes plus ‘flashy’soient disponibles sur nos modèles. "

Chez Peugeot, " les couleurs représentent moins de 20% (cela dépend des modèles : 308 et 408 par exemple sont plus " colorées "). Et ça malgré le fait que les teintes de lancement sont depuis quelques années très colorées, jaune Agueda, vert Olivine, bleu Obsession, metallic Copper… " Comme on dit, le client est roi. Et de ce domaine, le roi est " plutôt classique ", conclut Caroline Struys.

Autre facteur à prendre en compte, mis en avant par Philippe Casse, ancien porte-parole de D’Ieteren : " Le client qui achète une voiture neuve va la garder longtemps, en moyenne 7 à 8 ans. Donc il sera longtemps le jouisseur ou la victime des conséquences de son choix de couleurs. " De quoi réfléchir à deux fois avant d’acheter… et de revendre.

Au passage gardez ces quelques éléments à l’esprit au moment de choisir la couleur de votre nouvelle voiture. Il y a d’abord le fait que les carrosseries avec des couleurs largement répandues coûtent moins cher à réparer. Et ensuite cet argument concernant les voitures noires : " Les voitures foncées développent une plus grande température à l’intérieur que les couleurs claires sous l’effet des rayons du soleil. Et ce phénomène augmente encore quand la voiture est sale ", soutient Philippe Casse.

Il suffit de faire un tour sur les sites de revente de voitures pour s’en rendre compte : les voitures de couleurs n’y sont pas très nombreuses. " À l’heure actuelle, les voitures noires, grises et blanches représentent 68,32% des mises en vente sur la plateforme. Et si on ajoute le bleu, on est à 78,9% ", confirme Fabio Gheyesens, marketing coordinator chez AutoScout24, l’un des leaders du secteur.

Fabio Gheyesens poursuit : " Les couleurs exclusives sur des voitures de tourismes exercent une influence plus négative sur le prix de revente car on trouve beaucoup moins d’acheteurs potentiels. Cela cause un délai plus long à la revente et par conséquent une dévaluation du véhicule. "

Mauvais plan donc de miser sur une voiture jaune moutarde dans un pays où le marché de l’occasion récente est inondé par les véhicules de leasing et les voitures de société aux teintes souvent passe-partout. " En Belgique, on offre facilement une voiture de société [selon Statbel, on comptait 560.941 " voitures-salaires " en Belgique en 2022, NDLR]. Donc c’est pour ça qu’on retrouve ces véhicules en si grand nombre sur des plateformes comme Autoscout24 ", détaille le marketing coordinator.

Qui se ressemble, rassemble

" Certaines entreprises offrent aux nouveaux employés la même voiture de série, et celle-ci est presque toujours de la même couleur ", observe-t-on chez ALD Automotive | LeasePlan. On pense aussitôt aux Mini noires avec rétroviseurs verts de chez Deloitte. Ou aux voitures blanches avec rétroviseurs mauves typiques de chez Odoo en Brabant wallon. Deux exemples qui contribuent à rendre le nom d’une entreprise bien visible, même inconsciemment.

Chez ALD, le gris, le blanc et le noir constituent le trio de tête. Les autres couleurs sont minoritaires selon des chiffres transmis par ce spécialiste du leasing qui s’est basé sur un échantillon de 8000 de ses véhicules.

De " m’as-tu-vu " à " vivons cachés "

Marché de la seconde main, influence du leasing sont-ils les seuls facteurs qui poussent le marché vers moins de couleur ? Pas vraiment. Patrice Vergès, journaliste et historien de l’automobile, a parcouru la palette de long en large au fil des décennies. Pour lui, la question est loin d’être anodine.

Car l’histoire de l’automobile a commencé dans la pénombre. " Au début du XXᵉ siècle, les voitures étaient souvent en noir, pour la simple raison que l’immense majorité d’entre elles étaient carrossées par des carrossiers hippomobiles dont la couleur quasi uniforme était le noir ", complète Philippe Casse.

" Les gens peuvent choisir n’importe quelle couleur pour la Ford T, du moment que c’est noir", aurait dit Henry Ford à propos de sa Ford T dans les années 1900. La légende veut que c’était la couleur qui séchait le plus vite.

La Mercedes-Benz W25B Silberpfeil (Flèche d’Argent en français), qui remportera plusieurs courses dans les années Trente. Son secret : la peinture blanche du véhicule avait été poncée pour alléger la carrosserie. Cette nouvelle " couleur " est depuis devenue mythique. – Crédit : Argusphot/ullstein bild via Getty Images

L’explosion de la palette se produit au tournant des années 60-70. " À la fin des années 60, on était dans les Trente Glorieuses, des années optimistes. On n’avait pas peur de l’avenir ni du réchauffement de la planète, rejoue Patrice Vergès. Porsche et BMW ont été les premiers constructeurs à sortir des voitures de couleur orange. Les Porsche orange c’était le top du top. Une BMW 2002 orange, il n’y avait pas mieux et tous les constructeurs se sont mis à faire des couleurs vives. On a vu des R5 vert clôture, des 2CV orange… ", énumère celui qui a signé une trentaine d’ouvrages sur l‘histoire de l’automobile.

C’est aussi à cette époque-là qu’un autre élément – plutôt inattendu – entre en ligne de compte. " Dans les années 70-80, en Allemagne, les compagnies d’assurance offraient des rabais sur la prime aux gens qui achetaient des voitures ou qui utilisaient des voitures de couleurs très vives : jaune pétant, orange vif, vert pomme. Ils avaient un intérêt financier à acheter des voitures de couleurs très vives. Le raisonnement étant que ces voitures vives étant plus visibles, attirent plus l’attention et donc les autres conducteurs ont une probabilité plus grande de les éviter ", s’amuse Philippe Casse.

N’importe qui ne peut pas lancer une couleur à la mode.

Un premier coup d’arrêt intervient avec le choc pétrolier de 1973 qui, selon les mots de Patrice Vergès, " a un peu tempéré l’optimisme ". L’historien raconte : " Après avoir encore osé la couleur avec la première Golf en 1974, Volkswagen lance la Golf GTI noire. C’était une couleur complètement démodée. Mais avoir une Golf noire ou une GTI noire avec la petite calandre rouge, c’était le top du top du snobisme, de l’élégance et de la classe. Donc tous les constructeurs se sont mis à faire des voitures noires. "