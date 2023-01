Comment est né le mythe de Marco Polo et des pâtes qu'il aurait ramenées de Chine ?

Au milieu du 19e siècle, l’immigration italienne a fait découvrir les pâtes aux Américains, qui vont en devenir de grands producteurs, même s’ils considèrent les Italiens comme les maîtres incontestables dans le domaine.

Les pâtes chinoises vont arriver aux Etats-Unis plus tard, dans les années 1870. C’est le premier pays du monde où se rencontrent les deux cultures des pâtes, italienne et chinoise, ce qui est fondamental pour que le mythe puisse prendre naissance. Autour de 1890, la primauté revient à la Chine.

Le mythe de Marco Polo et des pâtes, qui auraient été découvertes en Chine par un certain Spaghetti, date de 1929. Il a été publié dans le Macaroni Journal, l’organe de presse des fabricants de pâtes américains.

On est dans un contexte de guerre commerciale et c’est une petite attaque contre les fabricants italiens, afin de leur montrer qu’ils ne sont pas plus qu’eux à l’origine des pâtes alimentaires, explique Pierre Leclercq.

La culture populaire américaine a découvert Marco Polo en 1840, à la suite du grand traité commercial signé avec la Chine. On a alors attribué à Marco Polo plusieurs découvertes, qui font de lui un superhéros et le responsable de toute la modernité. Il y a notamment l’introduction, de Chine en Italie, de la boussole, de la poudre à canon, des prémices de l’imprimerie, voire de la crème glacée… Son image devient un produit de marketing, y compris dans le cinéma, avec The adventures of Marco Polo, avec Gary Cooper, qui montre l'explorateur découvrir les pâtes chez un vieux Chinois...