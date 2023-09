Comment est né le hip-hop ? Retour sur les inégalités sociales et raciales qui ont conduit à son apparition

Tout commence dans les années 60, suite à l’apparition du mouvement pour la défense des droits civiques. Une cause qui est loin de faire l’unanimité auprès du grand public, et qui souffrira par la suite de l’assassinat de ses principaux défenseurs, à savoir Martin Luther King, Malcolm X, ainsi que John et Robert Kennedy.

Pour autant, ces crimes ne suffisent pas à faire faire taire le vent de rébellion qui gronde au sein de la communauté Afro-Américaine. Ainsi, la pauvreté, le chômage et l’injustice conduisent d’une part au développement du "Black power" et du "Black Panther", deux mouvements politiques noirs visant à lutter contre la ségrégation raciale, et d’autre part à de violentes émeutes dans les rues des plus grandes villes américaines.