Comment est né le Canon de Pachelbel ?

Toute la construction de ce fameux canon repose sur sa basse, celle qu’on entend au début, seule. Elle est écrite en ostinato (c’est-à-dire Obstinée !) constant jusqu’à la fin du Canon ! Et enfin, elle est écrite en marche harmonique : Pachelbel utilise un procédé harmonique en escalier pourrait-on dire, si l’escalier est la gamme, on recule de quatre, on avance d’un et puis c’est reparti. Ce principe de marches d’escalier va en fait déterminer une immense partie de la musique occidentale, jusque dans la pop ou le rock. Au-dessus de cette basse, Pachelbel écrit des variations et ornementations de ce chemin harmonique, en ajoutant toujours plus en se rapprochant de la fin, ce qui donne une impression d’amplification et de crescendo d’intensité !

Et ce Canon a connu une incroyable postérité. Les reprises et paraphrases foisonnent ! Elles ne sont pas toujours littérales, mais cette marche harmonique fait signature : Demis Roussos, les Village People, les Beatles, Maroon 5 l’ont utilisée. On retrouve également l’harmonie chez Indila, Sardou, Polnareff ou même Claude François.

Et que dire des versions quasi strictes et reprises par des instrumentistes modernes, comme les versions virtuoses et déjantées à la guitare électrique.