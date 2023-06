Comment encourager ses enfants à lire pendant les vacances d’été ?

Les livres plaisirs de l’été attendent les petits lecteurs impatients… Pour ceux qui aiment lire ! Comment s’y prendre en tant que parents pour encourager la lecture chez les enfants moins attirés par la lecture ? Quelles sont les initiatives ludiques organisées durant l’été ? Déborah Danblon, chroniqueuse Littérature Jeunesse, Mélanie Roland des Editions Alice Jeunesse et Laurence Ghigny, du Service Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles apportent leurs conseils avisés dans Tendances Première.

"Plus de 80% des enfants peinent un peu ou beaucoup à acquérir la lecture 'seul', ce qui ne permet pas toujours d’aimer les livres. Le déchiffrage peut être difficile à acquérir. L’été est une bonne période pour lire ensemble et passer un bon moment en famille. Pour les plus petits, le livre est un objet transitionnel merveilleux" constate d’emblée Déborah Danblon, chroniqueuse littérature jeunesse.