Comment encourager les adolescents à faire du sport ?

Le constat est sans équivoque, les adolescents ne font pas assez de sport. L’organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de pratiquer au minimum 150 minutes par semaine d’activité physique à intensité modérée. Cependant, nos jeunes se situent en dessous de la norme et il est souvent difficile de les convertir à une activité sportive sur le long terme. Helena Roosen, kinésithérapeute, apporte quelques conseils pour inciter les jeunes à se mettre au sport dans Le 6/8.

Les bienfaits d’une activité physique régulière sont nombreux. D’un point de vue social, le sport en équipe permet de développer ses habilités sociales, de se plier à un règlement et à une certaine discipline. Concernant la santé, une activité physique régulière améliore le métabolise et aide à la prévention de maladies telles que l’obésité ou le diabète. Helena Roosen souligne également l’impact positif du sport sur la santé mentale et l’estime de soi.

Comment encourager son enfant à se mettre au sport ?