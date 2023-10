Comment encadrer l'utilisation des écrans par les enfants ? Les recommandations de l'ONE et de Yapaka

On observe dans certains pays, surtout nordiques, des expériences visant à un retour en arrière en matière d'écrans dans les écoles. C'est le cas aux Pays-Bas, en Irlande, ou encore en Suède où les manuels scolaires remplacent les tablettes et les écrans. Un cadre bien précis est mis en place pour les enfants, jusqu'à 13-14 ans.

Une réflexion est en cours chez nous aussi sur la plus value de l'écran et du numérique par rapport aux manuels scolaires et aux activités classiques. Mais dans notre pays, on réfléchit à une utilisation encadrée plutôt qu'à une interdiction, souligne Sylvie Anzalone. "La question est davantage (...) non pas de savoir si l'enfant a ou non un smartphone, mais quelle est l'utilisation qu'il fait de son smartphone. C'est vraiment là qu'on a notre travail d'éducation, et ça peut avoir des répercussions intéressantes sur la manière dont l'enfant va considérer les informations, avec un regard critique, et va faire son choix d'information".