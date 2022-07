Comment empêcher votre chat de vous réveiller la nuit ?

Vous le savez, le chat est un animal nocturne qui se régule tout seul et qui a besoin d’avoir confiance. Si en journée votre animal de compagnie vous laissera tranquille, il n’en sera pas de même lorsque viendra l’heure d’aller vous coucher. Des petits gestes au quotidien peuvent améliorer cette situation nocturne. Ivan vous procure quelques astuces saines dans le 8/9 continue.

La première astuce c’est de nourrir son chat avant d’aller dormir, vous remplissez sa gamelle de croquettes et son bol d’eau. Il vous laissera faire votre nuit sans réclamer son repas. La seconde astuce, c’est de jouer avec son chat le plus souvent possible, cela va l’épuiser et cela lui apportera confiance. Enfin, fermez la porte de votre chambre et faites abstraction de ses miaulements.

En résumé, il ne faut jamais céder aux caprices de votre boule de poils qui insistera à la moindre occasion qui lui sera donnée.

