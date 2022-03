Comment élever un enfant bipolaire ?

Entre ces crises, Stan pouvait se montrer soudainement très affectueux. Comment vous réagissiez ?

On mettait un certain temps à s'en remettre. Lui pouvait me dire : "Maman, je t'aime tellement fort que je pourrais monter sur une scène pour le dire à la planète entière". Tout était dans le trop. C'est la maladie des excès.

Dans votre livre, avant le diagnostic, vous parlez de solitude, aussi bien pour vous, pour votre famille que pour Stan.

On s'est remis en question, on s'est demandé ce qu'on avait mal fait. Pourtant, on avait l'exemple d'Atsuki, notre première fille, avec qui tout allait bien. Mais on n'est pas les seuls à rencontrer des difficultés. L'école n'en peut plus, nos amis n'en peuvent plus, sa sœur n'en peut plus. Elle me disait : "Quand Stan est en crise, j'ai l'impression d'être un fantôme". Mon mari m'a dit : "J'ai l'impression de perdre des points de vie, c'est comme si j'étais mort à l'intérieur". Il y a un épuisement. On a honte. On vit dans le stress de la prochaine crise.

Dans votre livre vous racontez "l'enfer" que vous avez vécu. Quels sont les signes positifs que vous cherchiez dans les moments difficiles ?

À force d'épuisement, on bascule et on arrive à penser que l'on ne va plus aimer son enfant. C'est le plus difficile. On n'a pas de solutions. Stanislas verbalisait et ça nous a aidés. Il nous disait ses craintes : "A force de faire des crises, vous n'allez plus m'aimer". Un jour, alors que je demandais à sa sœur ce qu'elle voulait faire plus tard, je lui ai également posé la question et il m'a répondu : "Je ne ferai rien, je me tuerai". Au-delà de notre propre souffrance, c'est ce qui nous a permis d'entendre la sienne. C'est ça qui nous a donné la force de continuer à lutter.

On note que Stan est diagnostiqué grâce à vos démarches, après de nombreux mauvais diagnostics de la part des professionnels de santé.

On nous a parlé d'hyperactivité, puis de troubles autistiques, de haut potentiel intellectuel… Mais aucune ne collait entièrement. J'ai passé mes nuits, mes soirées à chercher des solutions, à explorer internet pour trouver une solution.

La cyclothymie, qui fait partie du spectre du trouble bipolaire de l'enfant, est méconnue par de multiples professionnels de santé. La plupart du temps, il y a un problème de critères de la bipolarité chez l'enfant. Aujourd'hui, le consensus reconnu se base sur les critères de diagnostic de l'adulte avec une bipolarité typique et caricaturale qui s'appelle la BPA.

Pour la plupart des médecins, pour diagnostiquer un trouble bipolaire chez un enfant, il faut qu'il y ait une crise maniaque "caractérisée". Et ce n'est quasiment jamais retrouvé chez les enfants de moins de quinze ans. Ce sont des symptômes différents chez l'enfant.