Comment élever des lapins dans les vergers peut aider à la production agricole ?

Alors que les poules et les moutons sont déjà employés dans les vignobles pour désherber, on pourrait aussi envisager d'introduire des lapins dans les vergers.

On connaissait les poules dans les vignes pour réduire l'utilisation d'herbicides et la présence d'insectes. En Champagne, le domaine Vincent Couche, mené en biodynamie, en a largement fait l'expérimentation, dès 2015. Le vigneron est engagé dans des expérimentations d'agroforesterie, prévoyant par exemple de planter des pommiers au sein même des parcelles pour permettre aux pieds de vigne d'être plus résistants grâce aux micro-organismes présents sur les arbres fruitiers. Sa dernière démarche concernait des brebis. Un petit troupeau de race Shropshire a investi le vignoble pour que les animaux débarrassent le domaine de toutes sortes d'herbes, sauf des écorces.