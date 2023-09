Comment distinguer les aliments transformés des ultra-transformés ?

Bien que souvent consommés, les aliments transformés ont mauvaise réputation. Mais il faut faire la différence entre aliments transformés et ultra-transformés. Une différence que nous explique dans le 6/8 notre nutritionniste Chantal Van der Brempt.

Les aliments ultra-transformés subissent des transformations tellement importantes qu’ils n’ont plus rien à voir avec l’aliment de base. Ils contiennent des additifs chimiques et ont tendance à être riches en sucre ajouté, en sel et en graisses saturées.

Les aliments transformés sont plus proches de l’aliment naturel. Ce sont des aliments fermentés, découpés ou légèrement salés comme le pain, le fromage, les conserves ou les surgelés. Ils ont donc été plus légèrement transformés mais ne contiennent pas d’additif chimique.