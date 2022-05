Comment dire "non" à son chef tout en étant poli mais efficace ?

Dire "non" à ses collègues ou ses supérieurs n'est pas chose facile. Et pourtant, c'est essentiel. Avec des arguments concrets et des réponses polies, vous pouvez tout à fait faire usage du "non" d'une manière décomplexée. Voilà quelques conseils.

Pas évident de dire non à son supérieur hiérarchique. Notamment lorsqu'il demande de réaliser une tâche à la dernière minute juste avant de rentrer chez soi ou, pire, de partir en week-end.

Inutile de charger la mule, vous risqueriez d'augmenter votre dose de stress au travail. Vous n'y gagnerez pas grand-chose, à part des heures supplémentaires au bureau. Oui, dire "non", est essentiel pour votre équilibre au travail. Et le dire avec politesse et diplomatie fera de vous un excellent collaborateur. Pour dire "non", il n'existe pas de recette absolue mais quelques ingrédients peuvent vous y aider.