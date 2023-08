Comment Dino Scala, le violeur de la Sambre, a-t-il pu rester impuni pendant 30 ans ?

Au cours de l’enquête, Dino Scala semble donc avoir bénéficié d’un concours de circonstances, lui permettant d’agir pendant des années sans être inquiété.

Mais s’il est tant de fois parvenu à échapper aux radars de la police, c’est avant tout parce qu’il était un homme respecté et apprécié à Pont-sur-Sambre, le village où il habitait. Ses nombreux amis le décrivent comme "quelqu’un de bien", un homme sans histoire au casier judiciaire vierge, qui menait une vie on ne peut plus banale avec sa femme et ses trois enfants. D’ailleurs, les psychiatres qui l’ont examiné suite à son arrestation sont formels : il ne souffre d’aucune maladie mentale. Un profil très éloigné de celui qu’on imagine quand on pense à un violeur multirécidiviste, pourtant son cas est loin d’être isolé.

À ce propos, l’analyste du comportement criminel Danielle Zucket explique en effet que les violeurs ne sont pas des fous animés de pulsions incontrôlables, mais des hommes responsables de leurs actes, et en pleine possession de leurs moyens. Par ailleurs, de nombreux préjugés restent encore aujourd’hui attachés au viol, considéré comme un crime mineur comparé à un meurtre, ou encore comme une conséquence du comportement de la victime. Et ces idées reçues étaient d’autant plus présentes il y a trente ans, à l’époque où Dino Scala a commencé à sévir. Se pourrait-il que ces a priori aient entravé la bonne marche de l’enquête ? Interrogée à ce sujet, Danielle Zucker préfère ne pas se prononcer, mais souligne les effets dévastateurs qu’un viol peut avoir dans la vie d’une femme. "C’est un désastre, c’est un tsunami, même si ça ne se voit pas", explique-t-elle.

