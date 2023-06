Comment diminuer sa cellulite ? Les quatre conseils de la coach Helena Roosen

Les soins anticellulite en institut de type palper rouler, endermologie etc., ça fonctionne selon Helena car cela a une action sur le drainage et la qualité de peau mais les résultats ne sont visibles qu’après plusieurs séances et avec une bonne hygiène de vie. Cela représente un budget conséquent, le mieux est donc de la faire chez soi avec une ventouse et d’être assidue.

En institut de beauté les résultats viennent peut-être plus vite, mais dès qu’on arrête l’effet s’estompe. Helena conseille surtout de faire du sport et de faire attention à sa nutrition. Les massages vont aider à faire circuler le sang et améliorer la qualité de la peau, mais si on nourrit son corps de gras, le gras se stocke.

Combien de temps faut-il faire le message ?

Tous les jours ou tous les deux jours pendant cinq à dix minutes par jambe pour avoir un bon résultat.