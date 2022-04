Comment diminuer les envies de sucre ?

Combien de fois, durant la journée, une envie de sucre surgie sans crier gare ? Une fois assouvi en voilà qu’une autre arrive et c’est ainsi que l’on termine dans un cercle vicieux… Le sucre, cette petite douceur tellement agréable au palet peut vite se transformer en poison pour notre organisme en cas de trop grande consommation hélas…

Pour éviter d’en arriver là, il convient d’en réduire sa consommation tant que cela est encore possible. Pour y arriver, la nutritionniste met l’accent sur un élément primordial : connaître sa sensibilité au sucre. En effet, c’est sur base de celle-ci que vous pourrez au mieux prendre des mesures. Si vous y êtes fort sensibles par exemple, donc qu’en consommer vous donne envie d’en avoir encore plus, il convient pour vous, de ne plus manger de fruits au petit-déjeuner par exemple.