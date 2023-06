Comment diminuer la température dans une serre ?

Plus le volume de la serre est réduit, plus rapidement s’y élève la température. Au point de la transformer en un véritable four, surtout durant les périodes de canicule que le réchauffement climatique nous impose désormais. Malheureusement, beaucoup de serres en verre présentent à cet égard un lourd handicap. Pour offrir les prix les plus compétitifs par rapport à la concurrence, des fabricants sous-équipent leurs serres en voies d’aération. Souvent, une seule petite ouverture est disponible.