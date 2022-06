Comment diminuer la température dans la serre ?

Pour réaliser votre lait de chaux, il vous faut de la chaux éteinte (pas vive car corrosive) vendue dans tous les magasins de bricolage et de l'eau. La proportion de 1/1, donc 1 litre d'eau pour 1 kilo de chaux éteinte. Très important ! La chaux doit être incorporée à l'eau et pas l'inverse. Diluer la chaux dans l'eau et appliquez 2 couches sur l'extérieur des vitres à l'aide d'une brosse à tapisser.