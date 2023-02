Comment différencier masse et volume ?

On peut faire une expérience aussi avec des liquides. Prenons 1 kilo d'eau, 1 kilo de grenadine et 1 kilo d'huile. Versons les kilos chacun dans une bouteille différente. On constate que les bouteilles ne sont pas remplies de la même façon. Les trois liquides ont la même masse = 1 kilo mais pas le même volume. L'huile occupe le plus grand volume, ensuite vient l'eau et enfin la grenadine.