Comment différencier les brûlures du 1er, 2e ou 3e degré et les soigner ?

Quelle que soit l’origine d’une brûlure, il faut déterminer :

L'importance de la surface : la surface d'une brûlure se voit généralement au premier coup d'œil : on évalue si la plaie est très étendue ou pas. L'importance de la profondeur : la plaie est-elle profonde ou pas ?

L'endroit de la brûlure : certaines zones sont plus graves que d'autres. Le visage, les mains, les pieds et les organes génitaux. A ces endroits, il faut agir le plus rapidement possible. L'importance de l'âge : chez les tout petits enfants ou chez les personnes âgées qui ont des comorbidités, les brûlures sont plus importantes à soigner que chez les personnes en parfaite santé. Dans ce cas, il vaut mieux se rendre directement aux urgences.

Brûlure du premier degré : la moins grave

Lorsqu’on a une simple rougeur qui fait mal sans développement de cloche, il s’agit d’une brûlure du premier degré. Ce n’est en général pas grave. Il faut mettre la brûlure pendant plusieurs minutes sous l’eau froide – attention, jamais en dessous de huit degrés – entre huit et 20 degrés. Si la brûlure se trouve à un endroit du corps plus difficile à atteindre, on peut mettre des compresses imbibées d’eau sur la plaie. Une fois que la brûlure est restée plusieurs minutes sous l’eau, on peut appliquer une crème à base de cortisone pour soulager la douleur.