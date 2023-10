Comment devient-on famille d’accueil en Belgique ?

Des propos auxquels adhère Guy De Backer, directeur d’Alternatives Familiales, président et porte-parole de la Fédération des familles d’accueil. "Les familles d’accueil changent la vie des enfants", assure-t-il. "C’est très flagrant. On voit qu’un enfant pris en charge rapidement par une famille d’accueil progresse, est stable et parvient à créer un lien d’attachement sécure." Selon lui, les enfants qui restent dans leur famille d’origine par manque de place "vivent l’enfer."

Pourtant, de plus en plus d’enfants et adolescents sont amenés à vivre cet enfer aujourd’hui. Selon la Fédération des Services d’Accompagnement en Accueil Familial, près de 7000 enfants étaient éloignés de leurs parents à plus ou au moins long terme en 2023 et un peu plus de 4000 d’entre eux se retrouvaient en famille d’accueil. Une augmentation que l’on doit entre autres aux confinements forcés de la crise sanitaire, affirmait encore dans "QR le débat" Nicolas Tzanetatos (MR), député de la Fédération Wallonie-Bruxelles et président de la Commission d’aide à la jeunesse.

"Nous recevons des demandes de prises en charge tous les jours", déclare Guy De Backer. "Mais il manque énormément de familles d’accueil."

"Nous cherchons une famille pour un enfant, pas un enfant pour une famille"

En Belgique, il existe trois types d’accueil : l’accueil d’urgence (entre 15 et 45 jours), l’accueil de court terme (de 3 à 9 mois) et l’accueil de long terme (un an renouvelable autant de fois que nécessaire).



On distingue également trois types de familles d’accueil : les familles d’accueil intrafamiliales (l’oncle, la tante ou encore la sœur de l’enfant concerné), les familles d’accueil du réseau élargi (l’instituteur, le voisin…) et les familles d’accueil sélectionnées (qui ne connaissent pas l’enfant). C’est sur ce dernier point que nous nous concentrerons.