Comment deux gouttes froides au large du Portugal et de la Grèce influencent la météo belge ?

Ces gouttes froides ont deux particularités essentielles : d’abord, elles sont créatrices de nombreuses perturbations car elles arrivent souvent au contact de masses d’air terriblement différentes de la leur. Ensuite, vu leur tailles relativement réduites les modèles météo ont souvent bien du mal à déterminer avec beaucoup d’avance leur évolution au cœur des autres masses d’air. Cela en fait donc des phénomènes météorologiques potentiellement instables et violents mais aussi difficilement prévisibles à long terme.

Dans la situation qui nous préoccupe actuellement ce 4 septembre, on assiste clairement à la descente d’une goutte froide vers le sud-ouest du Portugal. Parallèlement, une autre goutte froide, celle-ci en provenance de l’Europe centrale, se centre sur la Grèce. Entre ces 2 gouttes froides, on assiste à une véritable aspiration d’air chaud en provenance du nord de l’Afrique et de la Méditerranée. Comme nous bénéficions actuellement au-dessus de nos têtes d’un anticyclone, la matérialisation des 2 gouttes froides et de la poche anticyclonique représente la lettre grecque oméga.