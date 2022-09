Comment détecter l’arthrose chez les animaux ?

Dans Le 6-8, la vétérinaire Bénédicte Flament aborde un sujet qui va sensibiliser et interpeller les propriétaires de chats ou de chiens, l’arthrose. Bénédicte va aussi vous expliquer comment détecter les signaux d’alerte pour ralentir le processus de l’arthrose.

L’arthrose est un trouble du squelette qui n’est pas si anodin que cela chez les chats et les chiens.

On estime que l’arthrose touche près de 20% de la population canine. C’est une pathologie que l’on observe beaucoup plus souvent qu’avant, tout simplement parce que la longévité de nos chiens et de nos chats augmente et permet donc un terrain favorable au développement de maladie dite de dégénérescence ou d’usure. Il est probable que 2 chiens sur 5 développent des signes de l’arthrose.

Dans l’espèce féline, les chiffres sont plus alarmants encore, on considère, selon les études menées et les statistiques établies, que 38% des chats pourraient développer des signes d’arthrose. Et pourtant, c’est une maladie qui est largement sous-diagnostiquée tout simplement parce que le chat masque plus facilement sa douleur. D’autre part, le chat est relativement moins apte à partager des activités en notre compagnie et les signes éventuels qu’il pourrait émettre passent plus inaperçus.

C’est quoi l’arthrose ?

L’arthrose est un phénomène lié au squelette, et plus particulièrement à nos articulations. Une articulation, c’est la jonction entre deux extrémités osseuses. Elle est constituée de ces deux extrémités osseuses, recouvertes d’une matière que l’on appelle le cartilage, ce dernier sert en quelque sorte de coussin amortisseur en absorbant les chocs et en évitant le frottement des os les uns sur les autres. Ces structures sont encapsulées et la capsule contient un liquide lubrifiant, le liquide synovial.

Avec le temps, le cartilage s’use et c’est ce qui provoque les douleurs lors des mouvements. C’est le phénomène de l’arthrose

Donc cela concerne plutôt les vieux animaux

La douleur liée à l’ostéoarthrose peut en fait affecter les chats de tous âges, mais il est vrai qu’elle concerne plus de 60% des chats âgés de 6 ans ou plus.

Cependant, certaines situations comme l’embonpoint peut accélérer l’apparition de cette maladie dégénérative, on parlait du poids de forme la semaine dernière avec la nécessité de maintenir une activité physique régulière. Voilà une bonne raison de le faire puisque le surpoids impacte les articulations et par conséquent favorise l’installation de ce processus de dégradation du cartilage.

Et on rentre vite dans un cercle vicieux, le chat a mal, bouge moins, le surpoids s'accentue et la roue est difficile à inverser. Il faut donc être vigilant et pouvoir observer les signes qui doivent nous mettre la puce à l’oreille.