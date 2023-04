Comment désactiver les publicités dans Windows 11 – ON N’EST PAS DES IENCLI (épisode 22)

Alors que Microsoft évoque ces publicités comme des "badges" de conseils personnalisés pour votre ordinateur, celles-ci s’avèrent de plus en plus intrusives et n’hésitent pas à prendre de la place visuellement pour attirer le regard et perturber notre attention au quotidien.

Si auparavant il suffisait de désactiver un réglage pour tout enlever, avec les dernières mises à jours de Windows 11, la manipulation est devenue plus complexe. Voici quelques actions à réaliser pour désactiver ces publicités dans Windows 11.