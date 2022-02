Comment des étoiles en fin de vie pourraient donner naissance à des planètes

Qui aspire la matière ?

La nouveauté de la découverte des astronomes belges, c’est que ces disques entourant les étoiles doubles dites "évoluées" présentent certains signes qui pourraient indiquer la formation de planètes. Jacques Kluska et ses collègues ont recensé 85 paires d’étoiles doubles entourées de disques. Dans dix de ces systèmes, ils sont tombés sur un disque avec une grande cavité déduite de données infrarouges. Ils ont été vraiment surpris et excités.

"Quand on a étudié ces disques de poussière et de gaz, on a trouvé que 10% de ces disques ont une grande cavité, et que dans ces 10%, on voit sur la surface de l’étoile qu’il y a un manque d’éléments – comme le fer – qui se retrouvaient dans la poussière dans le disque. Et l’hypothèse la plus probable, à ce jour, ce serait la présence d’une planète", explique Jacques Kluka, premier auteur de l’article paru dans la revue Astronomy & Astrophysics, et astronome de la KU Leuven. "Cela indique que quelque chose a probablement récolté toute la matière dans la zone de la cavité. On pense que c’est une planète géante qui est en train de creuser la cavité dans ce disque."

Ce "quelque chose" pourrait être une planète, qui pourrait s’être formée à la toute fin de la vie de ces étoiles doubles. Une planète, qui aurait piégé des particules du disque, comme le fer, qui est très rares à la surface de l’étoile mourante.