Comment des drones autonomes peuvent aider à rendre la ville encore plus "intelligente".

A l'avenir, dans la cadre de la ville intelligente et résiliente, le rôle des drones sera multiple. Ils pourront quitter puis revenir à leur base automatiquement pour se recharger et remplir diverses missions, comme inspecter de nouvelles infrastructures, surveiller certains quartiers ou plus simplement cartographier la ville. Dans bon nombre de domaines, ils seront bien plus performants et rapides que ne le sont les hommes aujourd'hui.

Pour cela, la connexion 5G, désormais parfaitement déployée dans les plus grandes métropoles, jouera un rôle primordial.

L'un des avantages majeurs de la 5G est son très faible temps de latence, qui facilite la communication en temps réel entre différents objets connectés. De plus, une connexion 5G permet de transférer rapidement des données envoyées par un drone, à commencer par des images filmées en direct.

Pour le moment, ni la technologie ni la législation ne permettent encore le survol des villes par ce type d'appareils volants sans pilote. Aux États-Unis, des tests sont toutefois menés près de New York, sur un territoire dédié, par la Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance (NUAIR). L'objectif est d'arriver à déployer en toute sécurité des aéronefs sans équipage dans l'espace aérien national, sans risque de collision ou d'interférence.