Comment dépasser sa tendance au "people pleasing" ?

À nouveau, il est positif de vouloir aider les autres, mais vouloir les satisfaire à tout prix entraîne de nombreuses conséquences à la fois mauvaises pour soi mais aussi pour nos relations : d’abord, il entérine notre besoin d’approbation, nous épuise, et nous rend dépendant aux émotions de notre entourage. Le people pleasing affaiblit parfois aussi le lien : ne pas savoir dit "non" quand on en rêve entraine la perte d'authenticité de nos "oui". Par ailleurs, nos proches ne constatant pas toujours notre dévouement sans faille entraîne parfois une rancœur à leur égard : "L’égoïsme est particulièrement désapprouvé, mais en fait c’est un continuum : il est sain dans une certaine mesure de l'être à certains moments. Savoir penser à soi, être ancré est primordial. Je sais pourquoi je dis non et pas oui et tant pis si ça ne plaît pas. Il faut aussi rappeler que quand je vais bien c’est là que je suis une ressource pour les autres et pour aller bien il faut passer par soi. "

Seulement, apprendre à dire non peut sembler être un parcours du combattant. Pour ça, il ne faut pas hésiter à commencer par refuser les petites choses, à établir mieux pour soi ce qui est acceptable ou non, tenter d’exprimer à ses proches sa difficulté à s'imposer, et bien sûr continuer d’aider quand cela est possible : "Le people pleasing est souvent très mécanique, presque inconscient, et ancré depuis des années dans nos comportements. Quand on a repéré cette tendance c’est bien d’en faire part à nos proches, qu’ils y soient attentifs, puissent nous reprendre "non mais toi qu’est-ce que tu veux vraiment ?" Après, ça ne fait pas tout. Il faut de se faire violence pour ne pas activer ce mécanisme de défense qui - on le rappelle - cherche à nous protéger. C’est en répétant les choses que cela s’inscrit à terme. C’est aussi un travail à faire pour accepter que je ne peux pas être aimé par tout le monde, d’ailleurs moi-même je n’aime pas tout le monde."