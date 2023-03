Comment déjouer les pièges du sms frauduleux et quelle compensation recevoir de la part des banques ?

Si un hacker vide notre compte un banque, quelle part de responsabilité a notre banque ? Peut-elle nous rembourser la somme volée ?

Nos trois chroniqueurs se sont renseignés auprès de ING, BNP Paribas et Belfius.

Carlo explique qu’ING n’intervient pas si la personne a commis ce qu’ils estiment être une faute. La banque a mis en place des systèmes de détection grâce auxquels ils réussissent à bloquer les comptes dans 80% des cas. En outre, ING se défend en disant qu'ils fournissent en permanence des contenus du type vidéos ou newsletters pour inciter les clients à ne pas se faire avoir.

Annie Allard a reçu une lettre de la banque BMP expliquant qu’elle sensibilise depuis des années leurs clients et employés à ce type d’escroqueries. Depuis le début 2023, BNP est contactable 24 heures/24, 7 jours/7, donc aussi le dimanche via des numéros spéciaux dédiés. La banque précisent que chaque dossier fait l’objet d’un examen particulier au cours duquel on cherche à établir si le client a ou n’a pas fait preuve d’une négligence grave. C’est derrière ce concept de "négligence grave" que toutes les banques se retranchent. La négligence grave est une question de fait. BNP ajoute qu’ils ont leurs conditions générales de vente et aussi le code de droit économique, un texte de loi.

Raphaël Scaini a contacté son agence Belfius qui répète que la banque n’envoie jamais de sms ou d’e-mail avec un lien. Un sms avec un lien est une arnaque ! Si c’est vous qui avez cliqué sur le lien et avez donné vos coordonnées, la banque Belfius ou une assurance quelconque n’intervient pas.