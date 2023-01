Comment de nombreux Péruviens en sont-ils arrivés à vouloir la démission de la présidente Dina Boluarte ?

Un an et quatre mois après son élection, Pedro Castillo est affaibli et quelque peu décrédibilisé aux yeux du peuple péruvien. C’est le moment pour le Congrès de lancer une attaque décisive. Une motion de censure (la troisième depuis le début du mandat) est votée dans le but de destituer le président le 7 décembre 2022.

Avant le vote de destitution et dans une tentative désespérée, Castillo s’exprime à la télévision afin d’annoncer la dissolution du Congrès "pour rétablir l’État de droit et la démocratie". Il accuse ce dernier de soutenir les grands monopoles industriels, qui auraient "tout fait pour tenter de détruire l’institution présidentielle".

L’opposition ne l’entend pas de cette oreille. Castillo est accusé "d’auto-coup d’État". De fait, cette tentative de dissolution est illégale car les conditions nécessaires indiquées dans la constitution ne sont pas réunies.

Plusieurs membres du gouvernement démissionnent et la vice-présidente, Dina Boluarte, reprend les mots du Congrès en dénonçant sur Twitter "un coup d’État qui aggrave la crise politique et institutionnelle." Un coup de couteau dans le dos par cette avocate de formation qui accompagnait Castillo depuis ses débuts dans l’aventure présidentielle.