Comment David Harbour ("Stranger Things") est tombé amoureux de Lily Allen

C’était une belle surprise il y a 3 ans quand on apprenait que ces deux-là étaient ensemble ! Depuis, la petite chanteuse pop anglaise Lily Allen et le célèbre shérif Jim Hopper de Stranger Things filent le parfait amour. L’acteur a raconté leur première rencontre, on ne peut pas dire qu’elle fait spécialement rêver mais bon, soit !

David Harbour en a dit plus sur l’histoire d’amour qu’il vit avec Lily Allen. La première fois qu’ils se sont rencontrés, c’était via l’appli de rencontres de célébrités Raya ! Mais nan ? Mais si. Et il a aussi spécifié qu’il était tombé amoureux de celle qui allait devenir sa femme lors… de leur troisième rendez-vous ! C’est précis.

À 47 ans, son personnage incontournable dans Stranger Things a fait exploser sa notoriété. 10 ans le séparent de son épouse Lily Allen (qui a 2 filles) dont il est donc tombé en crush sur son téléphone: "J’étais seul à Londres, pour le tournage de Black Widow, et j’étais sur cette application (Raya), j’avais des rendez-vous et tout ça. J’ai commencé à lui envoyer des textos. Elle était en Italie à l’époque. Nous nous sommes rencontrés après, nous sommes allés à un rendez-vous au Wolseley, et c’était magique… Vous savez, comme elle est incroyable."