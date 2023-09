Comment cultiver les tournesols au jardin ?

Le tournesol (Helianthus annuus) est une plante annuelle originaire des grandes prairies des États-Unis. Elle a été sélectionnée pour former des floraisons particulièrement importantes, jusqu’à 40 cm de diamètre, afin de produire une abondance de graines. Oléagineuses, elles sont pressées pour extraire l’huile de tournesol. On peut cultiver la plante de deux façons. Soit on place les graines dans le sol à 3-4 cm de profondeur, après les derniers risques de gel, quand la terre est déjà bien réchauffée. Soit on sème les graines en pots sous le serre et on repique les plantules quand elles ont 3-4 feuilles. Le repiquage permet de former des lignes ou des groupes bien homogènes.