Comment cultiver le cresson et choisir les meilleures feuilles pour ses recettes ?

Bien que présent dans les étals des supermarchés à l'année, entre mi-mars et début avril, c'est le début de la saison du cresson ! Candice Kother vous dit tout ce qu'il faut savoir au micro de Michael Pachen et Camille Delhaye dans la séquence cuisine des Ambassadeur.

Comment cultiver le cresson dans son jardin, comment choisir les meilleurs feuilles riches en vitamines C et A, mais aussi en calcium et en fibres douces pour la digestion... Ecoutez les conseils de Candice.

Haché sur des pommes de terre, dans vos smoothies... Candice vous donnera aussi des idées de recettes avec cet aliment santé plein de saveur qui contient moins de calories que le concombre.

