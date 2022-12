Comment crée-t-on des jouets ? «Nos enfants sont notre inspiration et nos cobayes»

Tout-le-monde dans l’équipe a son mot à dire dans la création d’un jouet. "Finalement, on a commencé à construire tous ensemble, explique le designer, l’idée étant de faire une voiture de course, car cela collait davantage à l’image d’une voiture téléguidée. Le but est de faire quelque chose qui n’existe pas encore. Dans ce cas, plus on dessine, mieux c’est. Donc on noircit des pages et des pages de croquis, jusqu’à ce que l’idée apparaisse".

Parfois l’idée séduit rapidement, parfois, c’est plus laborieux. "On avance de deux pas, on recule d’un pas, on avance de deux, et ainsi de suite. Parfois, on s’arrête et on repart de zéro ", détaille Gary Garnier.

"Pour la voiture, on a décidé de faire une ouverture de siège suffisamment grande pour pouvoir asseoir un Playmobil, ce qui permet à l’enfant d’y jouer avec d’autres jouets".