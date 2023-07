Pour courber un bambou, il faut le chauffer avec une lampe à souder à gaz. La flamme doit toujours être en mouvement le long de la canne pour ne pas brûler le bambou et le noircir. Bien vite, le bambou atteint une température élevée dans sa masse et c’est alors que le bois ne résiste plus à la pression. Il se ramollit et se courbe progressivement. Ces arceaux de bambous qui, une fois refroidis, garderont leur courbure pourront constituer des supports pour plantes grimpantes ou de jolies bordures le long de nos parterres.