Comment consommer les graines germées (conseils et recette) ?

Elles respectent la planète et notre santé, les graines germées est l’aliment idéal pour nos repas. Dans le troisième épisode du Podcast En Cuisine, Candice vous donne ses conseils pour faire pousser chez soi des graines. Et si vous êtes fan du sucré salé, l’experte en miam savoureux vous propose une salade de chèvre aux pousses d’alfalfa et aux figues sèches.