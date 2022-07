Comment conserver vos boissons aux frais sans frigo ?

C’est une belle journée d’été, des amis arrivent à l’improviste et pas la moindre bouteille au réfrigérateur ! Pas de panique, Ivan chroniqueur dans le 8/9 continue a quelques petites techniques qui peuvent vous sauver même si vous ne disposez pas de frigo sous la main. A notre époque, on se passe difficilement de frigo dans la vie de tous les jours mais en cas de panne il existe des solutions naturelles qui rendront la fraîcheur à vos boissons. Première méthode toute simple et peu connue : la méthode du chiffon. Elle consiste à envelopper votre bouteille dans un chiffon humide. Cela peut paraître contradictoire mais vous devez ensuite placer la bouteille au soleil. Un phénomène physique va s’opérer que l’on appelle la thermodynamique. La chaleur du soleil va entraîner l’évaporation de l’eau contenue dans le chiffon et absorber la chaleur par la même occasion et rendre la fraîcheur à la bouteille. Regardez l'extrait ci-dessus pour découvrir la technique du gros sel, régulièrement utilisée chez les restaurateurs. Et en balade, privilégiez la gourde.

