Comment conserver les médicaments en cas de fortes chaleurs ?

Et pour cause, selon l’APB toujours, pour pouvoir être mis sur le marché, les substances sont soumises à des essais de stabilité. "Ces essais se déroulent dans des conditions standards et sont reconnus de manière internationale." En fonction des résultats, les médicaments sont alors triés en trois catégories : la première doit être conservée entre 2 et 8°C et la seconde en dessous de 25 ou 30°C. La troisième n'a pas de condition particulière. "Celle-là peut être conservée à température ambiante." En général, les températures en dessous desquelles les produits doivent être conservés sont indiquées sur les boîtes.