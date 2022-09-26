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Ukraine - Україна

Як дізнатись тариф на енергоносії | Comment connaître le tarif de l'énergie

il y a 15 minutesTemps de lecture1 min
Par Micha

Літо закінчилось і ми бачимо перше зниження температур. Тож головною темою для обговорення стає комірне, та ціна на енергоносії. Але якщо ви почали шукати тарифи та не змогли їх знайти в інтернеті, не панікуйте. Справа в тому, що у кожної компанії свої тарифи та відрізняються вони в залежності від регіону, або комуни.
Але як дізнатись тарифи різних компаній?
Перш за все, ви можете зв’язатись за телефоном з кожною компанією та запитати тарифи, але це не практично, ба більш треба добре володіти однією з державних мов.
В такому випадку можна зайти на сайт https://www.monenergie.be/ вказати вашу адресу та вибрати компанію яка вас цікавить, потім, натиснути пошук та отримати результат на ваше запитання.
Пам’ятайте, що при заключенні контракту з компанією по постачанню газу або електроенергії, ви вказуєте фіксований платіж і в кінці року відбувається перерахунок згідно ваших лічильників. 

 

 

Comment connaître le tarif de l'énergie

L'été est terminé et nous assistons à la première baisse des températures. Et en ce moment, le principal sujet de discussion c'est le coût et le prix de l'énergie. Mais si vous avez commencé à chercher des tarifs et que vous ne les avez pas trouvés sur Internet, pas de panique. En effet, chaque entreprise a ses propres tarifs et ils diffèrent selon la région ou le fournisseur.

Mais comment connaître les tarifs des différentes compagnies ?

Tout d'abord, vous pouvez contacter chaque entreprise par téléphone et demander des tarifs, mais ce n'est pas pratique, de plus, vous devez avoir une bonne maîtrise d'une des langues officielles.

Dans ce cas, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.monenergie.be/, entrer votre adresse et sélectionner l'entreprise qui vous intéresse, puis cliquer sur rechercher et obtenir le résultat correspondant à votre question.

N'oubliez pas que lorsque vous signez un contrat avec une compagnie de distribution de gaz ou d'électricité, si vous choisissez de payer un montant fixe par mois,  l'année suivante il y aura un recalcul en fonction de votre consommation.

 

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