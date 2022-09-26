Як дізнатись тариф на енергоносії | Comment connaître le tarif de l'énergie

Літо закінчилось і ми бачимо перше зниження температур. Тож головною темою для обговорення стає комірне, та ціна на енергоносії. Але якщо ви почали шукати тарифи та не змогли їх знайти в інтернеті, не панікуйте. Справа в тому, що у кожної компанії свої тарифи та відрізняються вони в залежності від регіону, або комуни.

Але як дізнатись тарифи різних компаній?

Перш за все, ви можете зв’язатись за телефоном з кожною компанією та запитати тарифи, але це не практично, ба більш треба добре володіти однією з державних мов.

В такому випадку можна зайти на сайт https://www.monenergie.be/ вказати вашу адресу та вибрати компанію яка вас цікавить, потім, натиснути пошук та отримати результат на ваше запитання.

Пам’ятайте, що при заключенні контракту з компанією по постачанню газу або електроенергії, ви вказуєте фіксований платіж і в кінці року відбувається перерахунок згідно ваших лічильників.