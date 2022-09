Як дізнатись тариф на енергоносії | Comment connaître le tarif de l'énergie

L'été est terminé et nous assistons à la première baisse des températures. Et en ce moment, le principal sujet de discussion c'est le coût et le prix de l'énergie. Mais si vous avez commencé à chercher des tarifs et que vous ne les avez pas trouvés sur Internet, pas de panique. En effet, chaque entreprise a ses propres tarifs et ils diffèrent selon la région ou le fournisseur.

Mais comment connaître les tarifs des différentes compagnies ?

Tout d'abord, vous pouvez contacter chaque entreprise par téléphone et demander des tarifs, mais ce n'est pas pratique, de plus, vous devez avoir une bonne maîtrise d'une des langues officielles.

Dans ce cas, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.monenergie.be/, entrer votre adresse et sélectionner l'entreprise qui vous intéresse, puis cliquer sur rechercher et obtenir le résultat correspondant à votre question.

N'oubliez pas que lorsque vous signez un contrat avec une compagnie de distribution de gaz ou d'électricité, si vous choisissez de payer un montant fixe par mois, l'année suivante il y aura un recalcul en fonction de votre consommation.