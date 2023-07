Comment combattre le frottement des cuisses et les poils incarnés pendant l’été ?

L’été, on a l’esprit aux vacances. Mais c’est aussi une période qui favorise le frottement des cuisses et les poils incarnés. Dans le 8/9, Sacha Buyse vous explique comment se délester de ces problèmes pour partir l’esprit plus léger.

Avoir les cuisses qui frottent, c’est une question de morphologie. Avec la transpiration qui vient s’ajouter en été, les sensations de picotements et d’irritation s’intensifient et peuvent devenir douloureuses en plus d’être désagréable.

Pour y remédier, Sacha vous propose plusieurs astuces :