Comment Colruyt compare les prix de ses concurrents mais n’applique pas les baisses partout

"Ce travail de comparaison et d’encodage des données se déroule en bureau mais nous avons aussi une soixantaine d’employés qui se rendent sur le terrain, en clair qui vont dans les magasins des marques concurrentes pour relever les prix promotionnels ou pas afin de nous permettre de nous aligner. Ils le font anonymement dans différentes régions du pays comme de simples clients."

"Nous sommes sûrs ainsi de couvrir la quasi-totalité de l’offre et si, par hasard, un client repère un prix plus bas que chez nous et qui nous aurait échappé, un numéro rouge lui permet de nous le signaler et, après vérification, nous nous adaptons. En moyenne, à partir de nos 62.000 comparaisons quotidiennes, nous adaptons 600 prix chaque jour. Chaque magasin reçoit une liste des nouveaux prix et les étiquettes en rayon sont directement changées en mentionnant le prix réaction."