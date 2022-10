En France, l'entreprise AREP a conçu un prototype de climatisation fabriqué à partir de bambou. Ce matériau naturel est de plus en plus utilisé en Occident, notamment pour les vélos. Cette tour dite de "refroidissement" est faite de pôles dans lesquels de l'eau s'écoule par gravité et d'une soufflerie au centre, qui va capter l'air chaud par le haut et le refroidir à travers l'eau.