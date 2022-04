Comment #CleanTok peut vous aider dans votre ménage de printemps.

La cuisine est souvent la pièce la plus longue à nettoyer. La moisissure, l'humidité et la graisse s'y incrustent en un rien de temps, ce qui n'est pas sans conséquence sur la conservation des denrées alimentaires. Si vous constatez des traces, taches et autres saletés sur les plaques de cuisson, il suffit de passer un coup de lavette avec du liquide vaisselle pour les faire disparaître.

Le nettoyage du four peut s'avérer plus compliqué, sauf si l'on se fie au tutoriel d'Auri Kananen. Cette Finlandaise, plus connue sous le pseudonyme @aurikatariina, préconise d'appliquer une quantité généreuse de nettoyant pour four sur les surfaces sales et de les recouvrir avec du film plastique pour éviter que le produit ne sèche trop rapidement. Cette astuce semble avoir convaincu les utilisateurs de TikTok puisque la vidéo d'Auri Kananen cumule plus de 1,3 million de vues. Celles et ceux qui ne souhaitent pas utiliser de produits chimiques peuvent se rabattre sur du bicarbonate de soude, du savon noir ou du vinaigre blanc pour donner une seconde jeunesse à un four encrassé.