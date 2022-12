Comment choisir un granola bon pour la santé ?

Devenu un incontournable du petit-déjeuner, le granola se trouve désormais partout dans les grandes surfaces. Cependant, il est primordial d'opter pour celui qui dispose de la plus faible teneur en calories. Chantal Van der Brempt, nutritionniste, vous explique comment bien choisir son granola.

Quelle est la différence entre un granola et un muesli ?

De manière générale, le granola est plus calorique qu’un muesli. Toutefois, l’apport calorique dépend de plusieurs éléments. La plupart sont enrichis de fruits secs, fruits séchés, parfois des éclats de chocolat ou de noix de coco qui vont apporter leurs calories. De plus, il faut considérer la façon dont le granola va être consommé, avec du lait de vache maigre ou entier, un jus végétal comme un jus d’avoine ou d’amande, un yaourt maigre ou entier.

Comment choisir un granola bon pour votre santé ?

Tenir compte de vos intolérances

Les flocons d’avoine contiennent peu de gluten. Vous pouvez également opter pour un granola à base d’une autre céréale comme le quinoa, riz, sarrasin en flocons ou soufflé.

La quantité de sucre

Sur l’étiquette vous allez trouver la quantité de glucides. Cela regroupe tous les sucres complexes et simples, naturels et ajoutés. La quantité de sucres simples est à limiter tant que possible pour une raison de santé. Il ne faut pas dépasser plus de 25 g par jour pour une femme et 35 g par jour pour un homme. Il faudrait opter pour un granola qui offre 10 g, ou moins, par 100 g de granola.

La quantité de graisses

Essayez de rester aux alentours de 20 g de graisses par 100 g. Si vous hésitez entre deux produits, optez systématiquement pour celui qui contient le moins de graisses saturées.

La quantité d’additifs chimiques

Certains colorants, additifs, glutamate de sodium etc. sont potentiellement dangereux non pas individuellement mais le deviennent par accumulation. La façon la plus simple en ce moment est d’utiliser l’application yuka pour vous aider à faire le meilleur choix.

