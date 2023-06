Comment choisir ses études quand on sort de rhéto ? Voici 5 astuces pour vous aider.

Il s'agit d'une plateforme de conseil en ligne, entièrement gratuite et anonyme. Des conseillers et conseillères d'un peu partout en Wallonie répondent à vos questions via un chat en ligne.

Voici les horaires : la plateforme est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et chaque premier mercredi du mois de 13h à 16h pour une permanence réservée aux élèves, aux étudiants et étudiantes ainsi qu’à leurs parents (Miti for School).

Vous n'êtes pas disponibles durant ces horaires ? Pas de souci : un formulaire est accessible 24h sur 24. Il vous suffit de le remplir et puis d'attendre maximum 48 heures avant d'avoir une réponse.

Toutes les infos sont à retrouver sur le site web de 'Miti'.