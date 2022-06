Comment choisir le lieu de vacances de son animal ?

La propreté et la gestion des infrastructures

Avant d’envoyer un animal en pension, la meilleure des choses à faire est de se rendre sur place afin de vérifier l’état des lieux et en particulier l’hygiène. Dans quel état sont les boxes des chiens et chats, à quelle fréquence sont-elles nettoyées ?

Certains établissements ont comme politique d’assembler les animaux, d’en mettre deux par niches par exemple. N’hésitez donc pas à vous renseigner pour savoir sur quels critères ils les assemblent.



Les exigences sanitaires

Si à votre arrivée dans un établissement on ne vous demande pas le carnet de vaccination de l’animal, la certification qu’il soit en ordre de vermifugation et que de surcroît, en cas de traitement, on ne vous garantisse pas que ce dernier lui sera donné en temps et en heure ; il est fort probable, selon la vétérinaire, que ce lieu ne soit pas le meilleur pour votre compagnon.



La possibilité d’apporter son alimentation

Certains établissements préconisent leur propre alimentation et donnent donc le même repas à tous les chiens et chats, ce qui ne respecte pas les besoins de chacun.