Comment choisir le fournisseur d’énergie le moins cher ? Les comparateurs en ligne à la rescousse

Un choix mal éclairé qui fait perdre aux concernés une belle somme d’argent. Entre 100 et 360 euros pour l’électricité de 845.000 ménages ainsi qu’entre 125 et 540 euros pour le gaz de 200.000 ménages wallons et flamands. A Bruxelles, ces chiffres s’élèvent à 100 à 130 euros de pertes sur l’électricité de 70.000 ménages, et à 100 à 160 euros sur le gaz pour 44.000 ménages.

Au vu de ce constat, la CREG rappelle aux Belges l’importance d’utiliser un comparateur d’énergie gratuit. Celui-ci permettra de choisir le fournisseur le plus adapté selon sa consommation d’énergie. Cet outil est disponible ici.