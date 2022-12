Comment choisir la BONNE TAILLE d’écran d’un SET-UP GAMING ? – On n’est pas des IENCLI (épisode 9)

Comment choisir la BONNE TAILLE d’écran pour le GAMING ? Et surtout, comment être sûr que votre écran soit adapté à votre espace de jeu ?

Choisir la bonne taille d’un moniteur gaming, c’est important. Que ce soit un écran 24’, 27’, ou plus. Il est facile de tomber dans le piège des grands écrans géants sur un tout petit bureau. Quelle est la meilleure taille d’écran pour du gaming sur un bureau ? Et dans son salon ? Aurélien-Sama et Gauthier French Hardware vont tester un écran de 165 pouces et partager leurs astuces pour déterminer l’écran idéal de votre set-up.